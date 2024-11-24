В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны

Вашингтон обвинил «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, передает CNN.
Он назвал инцидент «худшим взломом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проинформировало около 150 человек, в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли быть прослушаны в течение некоторого времени.
По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать представители высокопоставленных чиновников-демократов и республиканцев, в том числе победивший на президентских выборах Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.
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По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать представители высокопоставленных чиновников-демократов и республиканцев, в том числе победивший на президентских выборах Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.
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Александр Климов