В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны

Водителя, врезавшегося на каршеринге в фуру в Стрельне, взяли под стражу, пишет «Фонтанка». Следователи считают, что за рулем был полицейский. Известно, что друг арестованного не выжил. Трагедия произошла в ночь на четверг, 21 ноября.