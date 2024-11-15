Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине

Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине

Пленный ВСУ: на Украине повально мобилизуют из-за выплат за каждого призывника
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ Даниил Тарасевич рассказал, что на Украине развернулась тотальной мобилизация из-за того, что за каждого призывника сотрудники военкоматов получают выплаты. Его слова приводит Минобороны России в своем телеграм-канале.
Тарасевич отметил, что при получении повестки он сразу понял, что в любом случае его мобилизуют на фронт.
«Я в тот момент немного болел. По-моему, цистит, что-то такое было. Думал пойти провериться, как на медкомиссию приду, может, спишут, но нет. Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — поделился пленный.


Он добавил, что в ВСУ сейчас острая нехватка личного состава, потому сотрудники военкоматов мобилизуют всех подряд.

Читайте также:

Красноречивый робот убедил военных ВСУ сдаться в плен — видео

Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года

На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях
#деньги
#сотрудники
#всу
#мобилизация
#плен
Главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Украине бить по РФ
В ЕС 19 ноября поговорят о разрешении Киеву бить по РФ
15 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/makaule

Главы оборонных ведомств государств Евросоюза (ЕС) поговорят о том, чтобы разрешить Украине бить по России на фоне успехов ВС РФ. Как пишет РИА Новости, обсуждение запланировано на 19 ноября.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — прокомментировал неназванный высокопоставленный чиновник Европы.

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и ЕС начали оказывать всяческую поддержку украинским неонацистам.

Президент России Владимир Путин летом предлагал урегулировать конфликт, но Киев на это не пошел.

Читайте также:

Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт в зону СВО

Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине

Генерал ФРГ оценил ситуацию на фронте
#мир
#ес
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт в зону СВО
15 ноября 2024, 21:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Уголовное дело в отношении блогера, как отмечается, приостановили.
По данным канала, Гузенко уже освободили из-под стражи, он готовится к отправке в зону специальной военной операции.

Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

Читайте также:

Военный блогер Гузенко с позывным «Тринадцатый» заболел в СИЗО

Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление

Военного блогера «Тринадцатого» задержали по уголовной статье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал ФРГ оценил ситуацию на фронте
Генерал ФРГ Фройдинг: инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ
15 ноября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/zim286

Инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг в беседе с журналистами NDR.
«Россия на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — сказал офицер.

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ добавил, что киевский режим находится сейчас в крайне напряженной ситуации на поле боя.

Вместе с тем генерал уверен, что о скором завершении украинского кризиса пока рано говорить.

Российская спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.

Читайте также:

На Украине оценили пользу звонка Шольца Путину для Киева

В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Красном Лимане
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине оценили пользу звонка Шольца Путину для Киева
МИД Украины: звонок Шольца Путину не будет полезен Киеву
15 ноября 2024, 20:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину не принесет пользы украинской стороне, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителя МИДа украинской республики Георгия Тихого.
«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — прокомментировал он.
Представитель внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что ФРГ поставила в известность Киев о планах провести диалог политиков.

В пятницу, 15 ноября, Путин поговорил с Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и дальше.

Читайте также:

Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Путин в разговоре с Шольцем отметил деградацию отношений между РФ и ФРГ

Стали известны подробности разговора между Шольцем и Путиным
#мир
#россия
#украина
#владимир путин
#олаф шольц
#переговоры
#война
#конфликт
#сво
#германия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красноречивый робот убедил военных ВСУ сдаться в плен — видео
Российский робот убедил военных ВСУ сдаться в плен под Курахово в ДНР
15 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/Diy13

Российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление.
«Ваше командование, заставляя удерживать ваши позиции, обрекает вас на самоубийство. Вы обречены. Вас ждет поражение и смерть. Если вы не сделаете правильный выбор. Прекратите бессмысленное сопротивление, сложите оружие добровольно и переходите на сторону России», — говорится в сообщении, которое транслирует робот.
Боец ВС РФ с позывным «Ястреб» пояснил, что робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.



Читайте также:

Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года

На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях

Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
#смерть
#оружие
#робот
#самоубийство
#выбор
#всу
#вс рф
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Общественное»: в Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
15 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинских Сумах на севере страны произошел взрыв, передают журналисты «Общественного», звучит воздушная тревога. Ранее в пятницу, 15 ноября также сообщалось о взрыве.
«В Сумах был слышен взрыв», — гласит публикация «Общественного» в Telegram-канале.
По информации Минцифры Украины, в регионе работает воздушная тревога.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее сообщалось, что стало главной ошибкой боевиков ВСУ в 2023 году.

Читайте также:

В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан

На Украине придумали, как угодить Трампу

Путь побега Зеленского из Украины будет сложным — Соскин
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#взрывы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года
«Бабель»: командиры ВСУ считают контрнаступление главной ошибкой 2023 года
15 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/dr_evil

Контрнаступление ВСУ стало главной ошибкой 2023 года, заявили украинские командиры изданию «Бабель». По их словам, российская армия знала о готовящейся контратаке и, следовательно, ее нельзя было проводить.
Высокопоставленные военные также добавили, что ВСУ потеряли все важное вооружение и ресурсы, которые им поставляли западные страны. Также они упомянули слабую систему подготовки солдат для восполнения потерь на фронте.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.

Читайте также:

На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях

Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ

Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
#военные
#страны
#вооружение
#кризис
#всу
#вс рф
#солдат
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан
Frankfurter Rundschau: с начала кризиса на Украине погибли 10 граждан ФРГ
15 ноября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/alzay

В боевых действиях на Украине с 2022 года погибли десять немецких граждан, пишет Frankfurter Rundschau, ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата бундестага Андрея Хунко от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». При этом о причастности погибших к боевым действиям ничего не сказано.
«Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине», — сказал парламентарий.
Он призвал кабмин начать диалог о прекращении кровопролития, чтобы «больше не гибли люди, включая немцев».

Ранее сообщалось, что отмечено в российско-германских отношениях. Подробности раскрыли в Кремле.

Читайте также:

Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Стали известны подробности разговора между Шольцем и Путиным

Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
#мир
#украина
#германия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Рушите коридоры»: в Киеве пригрозили Зеленскому
Аналитик Соскин: Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины
15 ноября 2024, 17:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины при помощи политики репрессий. Об этом в личном YouTube-блоге заявил украинский аналитик Олег Соскин.
«Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — прокомментировал Соскин.

Он считает, что Зеленский своими шагами снижает собственный статус. Эксперт заключил, что глава киевского режима узурпировал власть в республике, но надолго ему не хватит ресурсов.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Власть принадлежит Верховной раде, однако выборы в стране не проводятся на фоне военного положения.

Читайте также:

«Память короткая»: в Польше жестко ответили на слова Зеленского

Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине размером в огромную сумму

США пригрозили России из-за якобы присутствия бойцов КНДР в Курской области
#мир
#украина
#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате