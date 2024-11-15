Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине

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Пленный ВСУ Даниил Тарасевич рассказал, что на Украине развернулась тотальной мобилизация из-за того, что за каждого призывника сотрудники военкоматов получают выплаты. Его слова приводит Минобороны России в своем телеграм-канале.
Тарасевич отметил, что при получении повестки он сразу понял, что в любом случае его мобилизуют на фронт.
Он добавил, что в ВСУ сейчас острая нехватка личного состава, потому сотрудники военкоматов мобилизуют всех подряд.
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«Я в тот момент немного болел. По-моему, цистит, что-то такое было. Думал пойти провериться, как на медкомиссию приду, может, спишут, но нет. Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — поделился пленный.
Он добавил, что в ВСУ сейчас острая нехватка личного состава, потому сотрудники военкоматов мобилизуют всех подряд.
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