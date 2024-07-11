Названо общее число заразившихся ботулизмом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего ботулизмом в России заразились 417 человек. Об этом Попова сообщила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам главы Роспотребнадзора, два человека в результате заражения ботулизмом скончались. Попова отметила, что фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за границей.
Она заключила, что причиной вспышки ботулизма послужило нарушение всех возможных технологий производства.
Напомним, в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.
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Она заключила, что причиной вспышки ботулизма послужило нарушение всех возможных технологий производства.
Напомним, в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.
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Екатерина Коршунова