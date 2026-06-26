В США осудят родителей, чей сын умер от ожирения
В американском штате Мичиган муж и жена обвиняются в убийстве второй степени из-за смерти их семилетнего сына. По данным следствия, мальчик долгое время не получал должного медицинского ухода и страдал от серьёзного ожирения. Об этом сообщает The New York Post.
Дэмиен и Джессика О'Брайен обвиняются в жестоком обращении с ребёнком и пытках. Прокуратура утверждает, что несовершеннолетний погиб из-за «исключительного и чудовищного пренебрежения» родителей.
Судмедэкспертиза выявила, что причиной смерти стало дилатационное поражение сердечной мышцы. Уточняется, что развитию заболевания способствовало тяжелое ожирение.
Рост мальчика на момент смерти составлял около 127 сантиметров, а вес — 116 килограммов. Для сравнения: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, нормальный вес ребёнка такого роста и возраста обычно варьируется от 23 до 33 килограммов. По результатам расследования выяснилось, что мальчик никогда не ходил в школу и за всю жизнь посетил врача лишь однажды, несмотря на то, что у семьи была медицинская страховка.
Читайте также: