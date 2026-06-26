В США осудят родителей, чей сын умер от ожирения

26 июня 2026, 17:21

NYP: в США родители, чей сын умер от ожирения, оказались в суде

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В американском штате Мичиган муж и жена обвиняются в убийстве второй степени из-за смерти их семилетнего сына. По данным следствия, мальчик долгое время не получал должного медицинского ухода и страдал от серьёзного ожирения. Об этом сообщает The New York Post.