В Японии женщина ворвалась с ножом в школу в городе Ямагата
В среду в старшей школе города Ямагата произошел инцидент, который мог привести к трагедии. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина с двумя традиционными японскими клинками вошла в здание после окончания уроков. Преподаватели быстро среагировали и эвакуировали учеников из классов. К счастью, никто не пострадал. При задержании полицейские нашли у неё два классических орудия. Она признала свою вину в нарушении закона об оружии. Мотивы ее действий остаются неизвестными.
