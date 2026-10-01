В США пациентке ампутировали не ту конечность, и женщина лишилась обеих ног
В США хирурги ампутировали пациентке не ту ногу, и теперь она судится с больницей Selby General Hospital. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идёт о 73-летней жительнице Огайо Шэрон Джекс. В сентябре 2025 года ей потребовалась ампутация правой ноги ниже колена из-за рака, но врачи удалили здоровую левую конечность. Адвокат пострадавшей настаивает, что перед операцией хирург верно пометил правую ногу, и все же проявил вместе с коллегами ужасную халатность, которая доставила огромные нравственные и физические страдания пациентке.
Из-за этой ошибки женщине пришлось пережить повторное вмешательство в другой клинике, после чего она лишилась обеих ног. В судебном иске Джекс требует компенсацию за инвалидность, утрату радости жизни и медицинские расходы. Уточняется, что сотрудники Selby General Hospital, причастные к инциденту, уже не занимают свои прежние должности.
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