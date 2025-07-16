Неизвестный сбил старейшего марафонца в мире, завершившего карьеру в 112 лет

16 июля 2025, 03:03

Фото: iStock/Wirestock

Индийский бегун Фауджа Сингх стал известен тем, что является старейшим марафонцем в мире. Мужчина завершил карьеру в возрасте 112 лет. Несмотря на преклонный возраст, жизнь Сингха прервалась не из-за старости.