Неизвестный сбил старейшего марафонца в мире, завершившего карьеру в 112 лет
Индийский бегун Фауджа Сингх стал известен тем, что является старейшим марафонцем в мире. Мужчина завершил карьеру в возрасте 112 лет. Несмотря на преклонный возраст, жизнь Сингха прервалась не из-за старости.
Как оказалось, марафонец переходил дорогу в своем родном штате Пенджаб. В этот момент его сбил неизвестный на автомобиле. Сингх сразу был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь бегуна.
У Фауджа было прозвище «Торнадо в тюрбане». Мужчина в 81 год переехал из Индии в Великобританию. Там он и начал профессионально заниматься бегом. Таким образом спортсмен пытался пережить смерть своего пятого ребенка. На тот момент Сингху было 89 лет. Всю свою жизнь он был вегетарианцем. Как сам говорил Фауджа, бег — лучшее средство, чтобы справиться с душевной болью.
Как пишет Starhit, бегун попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что стал самым пожилым человеком, пробежавшим марафон. На тот момент ему было 100 лет. К тому же Фауджа был факелоносцем на олимпиадах 2004 и 2012 годов. Стоит отменить, что официально возраст спортсмена не подтвержден, ведь на момент его рождения в Индии не фиксировали дату рождения.
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