В Пензе мигрант подозревается в попытке изнасилования школьницы
В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, которого подозревают в попытке изнасилования 17-летней школьницы. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета.
Поводом для начала расследования стало видео, на котором мама подростка рассказывает, что 19 июня мужчина «нерусской внешности» подхватил ее дочь под руку на улице, когда та возвращалась с экзаменов. Неизвестный силой потащил школьницу в сторону кустов и начал к ней приставать, гладя тупо ногам и интимным частям тела. Девушка пыталась уйти от мужчины, но тот не давал ей этого сделать.
В итоге школьнице все-таки удалось вырваться. Она направилась в сторону работы матери. Та встретила ее, тем самым спугнув мужчину, который продолжал преследовать подростка.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.
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