В США пенсионера засыпало зерном насмерть
В американском штате Айова погиб 74-летний фермер, упав в силос для хранения зерна. Об этом сообщает People.
По информации издания, мужчина случайно оказался внутри зернового бункера и не смог выбраться самостоятельно. Его засыпало зерном. Прибывшие на место сотрудники полиции извлекли пожилого мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни. Личность погибшего и дополнительные обстоятельства происшествия не раскрываются.
