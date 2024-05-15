В США подросток едва не погиб после удара током через цепочку на шее

Фото: iStock/sudok1
Подросток из США чуть не погиб из-за удара током через цепочку на шее.
Об этом сообщает Telegram-канал 360. Все случилось в американском штате Оклахома. Юноша случайно коснулся цепочкой зарядки от телефона. После этого его сильно ударило током.
Молодого человека экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у парня ожоги второй, третьей и четвертой степени.
По словам медиков, удар током был очень мощным. В настоящее время шея юноши покрыта огромными шрамами в виде цепочки, которую он носил. От пересадки кожи парень отказался.
Читайте также:
Врачи не могут остановить кровотечение у раненого премьера Словакии
У премьер-министра Словакии Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Молодого человека экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у парня ожоги второй, третьей и четвертой степени.
По словам медиков, удар током был очень мощным. В настоящее время шея юноши покрыта огромными шрамами в виде цепочки, которую он носил. От пересадки кожи парень отказался.
Читайте также:
Врачи не могут остановить кровотечение у раненого премьера Словакии
У премьер-министра Словакии Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Алёна Самарева