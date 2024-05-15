Врачи не могут остановить кровотечение у раненого премьера Словакии

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Из-за ранений у премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости.
Об этом заявило издание standard.sk. По его данным, стрелок попал чиновнику в живот, пуля прошла через бедренную кость, еще один выстрел пришелся ему в плечо.
Пока врачам не удалось остановить кровотечение, которое началось у Фицо в брюшной полости.
Он был экстренно доставлен в больницу примерно час назад. Хирурги проводят операцию, борясь за его жизнь.
Ранее в социальных сетях премьера Словакии появился пост, где было сказано, что политик находится в опасном для жизни состоянии и ближайшие несколько часов «будут определяющими».
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Пока врачам не удалось остановить кровотечение, которое началось у Фицо в брюшной полости.
Он был экстренно доставлен в больницу примерно час назад. Хирурги проводят операцию, борясь за его жизнь.
Ранее в социальных сетях премьера Словакии появился пост, где было сказано, что политик находится в опасном для жизни состоянии и ближайшие несколько часов «будут определяющими».
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Алёна Самарева