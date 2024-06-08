В США погиб член экипажа «Аполлона-8»

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Астронавт Уильям Андерс, один из членов экипажа Аполлона-8, погиб в авиакатастрофе, передает телеканал Fox News.
Уточняется, что старинный самолет разбился в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. У штурвала находился сам 90-летний бывший астронавт.
Андерс приобрел всемирную известность после того, как сделал фотографию «Восход солнца на Земле» 24 декабря 1968 года.
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«Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать», – поделился сын космонавта Грег Андерс.
Андерс приобрел всемирную известность после того, как сделал фотографию «Восход солнца на Земле» 24 декабря 1968 года.
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Александр Климов