На Камчатке спасатели вертолётом эвакуируют туриста, которому стало плохо на маршруте
На Камчатке туристу внезапно стало плохо во время прохождения маршрута, и для его эвакуации уже вылетел вертолёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.
Инцидент произошёл на отрезке пути между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. Гид, сопровождавший группу, позвонил по номеру 112, чтобы связаться со спасателями. На помощь пострадавшему незамедлительно отправились специалисты, которые находились на Авачинском перевале, а также группа Камчатского спасательного центра. Для транспортировки туриста с маршрута задействовали вертолёт.
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Министр отметил, что за последнюю неделю это уже не первый случай, когда путешественникам потребовалась экстренная медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия. Он обратился к туристам с просьбой перед выходом на маршруты трезво оценивать свои физические возможности и ответственно подходить к планированию походов.
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