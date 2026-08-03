На Камчатке спасатели вертолётом эвакуируют туриста, которому стало плохо на маршруте

03 августа 2026, 06:43

Фото: iStock/Mik122

На Камчатке туристу внезапно стало плохо во время прохождения маршрута, и для его эвакуации уже вылетел вертолёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.





Инцидент произошёл на отрезке пути между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. Гид, сопровождавший группу, позвонил по номеру 112, чтобы связаться со спасателями. На помощь пострадавшему незамедлительно отправились специалисты, которые находились на Авачинском перевале, а также группа Камчатского спасательного центра. Для транспортировки туриста с маршрута задействовали вертолёт.



