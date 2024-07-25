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В Екатеринбурге банк захотел выселить семью участника СВО из единственного жилья. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на жену бойца с позывным Граф.
Россиянка Анна Молчанова потеряла первого мужа, из-за депрессии просрочила платежи по ипотеки на два месяца. Банк классифицировал ее как злостного неплательщика и выставил жилье на торги.
В двухкомнатной квартире женщина проживает со своим вторым мужем и пасынком, для них эта квартира является единственным жильем. Анна пыталась договориться с банком, но там не проявили понимания.
В конце 2022 года к женщине обратился неизвестный мужчина, который назвал себя новым собственником. Затем на её телефон стали поступать угрозы. Анна обратилась в суд. Она надеется на то, что банк разрешит ей выплатить ипотеку.
Ранее сообщалось, что семья бойца СВО судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном. Пара развелась практически четыре года назад, и сын живет с мамой. Отец служит на фронте в бригаде мотострелков. Со слов свекрови, он редко бывает дома, но хочет увидеть сына, однако невестка увезла его в столицу и вечно оправдывается, чтобы ребенок не виделся с родственниками.
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В двухкомнатной квартире женщина проживает со своим вторым мужем и пасынком, для них эта квартира является единственным жильем. Анна пыталась договориться с банком, но там не проявили понимания.
«Мое состояние ухудшилось, и если бы не Костя (»Граф») и его поддержка, я бы точно не справилась. Он переживал смерть жены с маленьким сыном на руках, а я — смерть мужа. Вот так мы и познакомились, а позже поженились. И вот с тех пор мы ведем борьбу за нашу квартиру», — поделилась она.
В конце 2022 года к женщине обратился неизвестный мужчина, который назвал себя новым собственником. Затем на её телефон стали поступать угрозы. Анна обратилась в суд. Она надеется на то, что банк разрешит ей выплатить ипотеку.
Ранее сообщалось, что семья бойца СВО судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном. Пара развелась практически четыре года назад, и сын живет с мамой. Отец служит на фронте в бригаде мотострелков. Со слов свекрови, он редко бывает дома, но хочет увидеть сына, однако невестка увезла его в столицу и вечно оправдывается, чтобы ребенок не виделся с родственниками.
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Дарья Осипова