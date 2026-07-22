В США полицейский снимал голых задержанных и отправлял фото друзьям
Заместителя шерифа из штата Пенсильвания, США, обвинили в тайной съемке обнаженных задержанных и рассылке этих фото знакомым. Об этом сообщает издание Daily Star.
По версии следствия, 46-летний Райан Гаффни использовал для съемки личный мобильный телефон. 30 января во время исполнения ордера на арест он сфотографировал мужчину, находившегося в состоянии психического кризиса и обнаженного ниже пояса.
Действия офицера запечатлел другой сотрудник. На кадрах видно, как Гаффни снимает перчатку, достает телефон и наводит его на задержанного. Позже он показывал снимки интимных частей тела мужчины сотрудницам центра правосудия округа Бакс.
В ходе расследования на телефоне Гаффни нашли еще одно фото от 26 декабря 2024 года — на нем запечатлен обнаженный мужчина в наручниках на кровати. Этот кадр офицер разослал 12 контактам из своей телефонной книги.
Следователи считают, что Гаффни солгал во время допроса и подписал заявление, отрицая факт съемки. В июне его уволили. Окружной прокурор Джо Кхан назвал поведение Гаффни «позорным предательством доверия».
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