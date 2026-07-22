Российская пара подверглась нападению после одного замечания
В Екатеринбурге вандалы напали на супругов после того, как они сделали им замечание. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.
По его информации, инцидент произошел на улице Серафимы Дерябиной. Женщина рассказала, что вместе с мужем заметила троих молодых людей, которые рисовали граффити на заборе. Пара призвала юношей прекратить портить имущество, но в ответ те начали проявлять агрессию.
По словам пострадавшей, хулиганы залили ей лицо краской, а в ее спутника выстрелили из перцового пистолета. В больнице у мужчины диагностировали химический ожог роговицы.
В пресс-службе УМВД по городу подтвердили, что соответствующую информацию уже зарегистрировали в отделе полиции №8. В результате парней объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео начала конфликта россиянок с грузинами в отеле Телави.
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