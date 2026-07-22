Российская пара подверглась нападению после одного замечания

22 июля 2026, 16:28

В Екатеринбурге вандалы напали на супружескую пару после замечания

Фото: iStock/Cylonphoto

В Екатеринбурге вандалы напали на супругов после того, как они сделали им замечание. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.