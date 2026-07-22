Россиянин заживо сжег приятеля в бытовке ради трех вещей
Суд в Карелии приговорил 39-летнего жителя Ленинградской области к 16 годам колонии строгого режима за убийство знакомого, которого он сжег заживо в бытовке. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в декабре 2025 года в поселке Новая Вилга. Мужчины устроили застолье в бытовке. Когда один из них уснул, другой его ограбил. Злоумышленник украл телефон, наушники, рюкзак и музыкальную колонку.
После этого он решил расправиться с приятелем и поджег его куртку на вешалке. В результате потерпевший погиб в огне.
Ранее сообщалось, что в Крыму муж во время ссоры избил жену и устроил пожар в доме, пытаясь сжечь ее заживо. Женщина выжила, но получила термические ожоги. Эксперты квалифицировали их как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
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