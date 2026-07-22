Россиянин заживо сжег приятеля в бытовке ради трех вещей

22 июля 2026, 16:42

Ленинградец получил 16 лет за убийство знакомого в Карелии

Фото: iStock/triocean

Суд в Карелии приговорил 39-летнего жителя Ленинградской области к 16 годам колонии строгого режима за убийство знакомого, которого он сжег заживо в бытовке. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.