В США полицейский явился на судебное заседание без штанов

04 ноября 2025, 17:03

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Полицейский из Детройта Матфей Джексон появился на онлайн-слушании суда в рубашке, но без штанов. Об этом пишет газета Daily Star.





Судья Шон Перкинс прямо спросил офицера, есть ли на нем брюки, на что тот честно ответил «Нет, сэр». После этого страж порядка быстро отрегулировал камеру, чтобы было видно только его верхнюю часть тела. Адвокат ТаТа Ниша Рид призналась, что ее тоже шокировал внешний вид правоохранителя.

«Я пыталась понять, действительно ли вижу то, что мне кажется. Особенно учитывая, что это полицейский. Это был, мягко говоря, интересный день», – сказала она.