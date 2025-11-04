Велосипедист упал с 40-метровой скалы и несколько дней выживал, выпивая вино

04 ноября 2025, 16:42

Во Франции упавший с 40-метровой скалы велосипедист выжил благодаря вину

Фото: iStock/Nastco

На юге Франции 77-летний велосипедист чудом остался жив после того, как сорвался с 40-метровой скалы и провёл три дня на дне ущелья, выживая благодаря нескольким бутылкам вина. Об этом сообщает издание Metro.