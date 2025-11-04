Велосипедист упал с 40-метровой скалы и несколько дней выживал, выпивая вино
На юге Франции 77-летний велосипедист чудом остался жив после того, как сорвался с 40-метровой скалы и провёл три дня на дне ущелья, выживая благодаря нескольким бутылкам вина. Об этом сообщает издание Metro.
Инцидент произошёл в горном массиве Севенны, неподалёку от коммуны Сен-Жюльен-де-Пуэн. Пенсионер возвращался домой из супермаркета, не справился с управлением и рухнул в глубокое ущелье. Мужчина звал на помощь, но его никто не услышал.
По данным издания, в холоде и сырости француз три дня выживал, питаясь запасом продуктов и красным вином, которое чудом не разбилось при падении. Спасательная операция началась лишь после того, как дорожные рабочие заметили на краю дороги раму велосипеда.
Пострадавшего удалось эвакуировать вертолётом. Медики диагностировали у него несколько ушибов и легкую гипотермию, но в целом его состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам спасателей, мужчине очень повезло, поскольку падение с такой высоты редко заканчивается без серьёзных травм.
Читайте также: