Inquirer: тайфун «Калмаэги» унес жизни 26 человек на Филиппинах
На Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги» погибли 26 человек. Об этом пишет газета Inquirer со ссылкой на представителя управления гражданской обороны страны Джуни Кастильо.
Большинство жертв стихии зафиксировали в регионе Центральные Висайи, два случая смерти — на острове Негрос, один — в Восточной Висайе. Личности погибших устанавливаются. Всего власти эвакуировали 387 тысяч жителей пострадавших районов.
Очевидцы делятся кадрами бедствия. На них видно, как мощный вихрь снес множество домов, а улицы оказались затоплены. В некоторых местах потоки воды были настолько сильными, что уносили припаркованные автомобили.
