В США полуторагодовалый сын откусил сосок кормящей его грудью матери
В США полуторагодовалый сын откусил сосок его 22-летней матери Ребекке Конклин во время кормления грудью. Об этом сообщает издание People.
Как оказалось, ребенок неожиданно укусил мать, когда засыпал у нее на груди. Из-за этого сосок женщины оказался практически откусанным.
«Самым странным было то, что я не чувствовала боли», — рассказала Конклин.
Ребекка заметила кровь на подбородке сынка, когда отняла от себя малыша. При этом ее сосок буквально «висел на ниточке».
Врачи в приемном отделении успокоили женщину, отметив, что рана заживет самостоятельно, как обычная ссадина. Ей назначили антисептик, пластырь и заживляющую мазь. Инцидент вынудил Ребекку досрочно завершить лактацию, однако она не жалеет о своем опыте и планирует кормить грудью будущих детей.
Видео с рассказом Конклин, опубликованное в TikTok, собрало более 700 тысяч просмотров и вызвало активное обсуждение среди молодых матерей. Многие признались, что теперь испытывают тревогу при кормлении грудью, хотя сама автор не стремилась никого пугать.