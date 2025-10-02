В США полуторагодовалый сын откусил сосок кормящей его грудью матери

02 октября 2025, 18:16

В США полуторагодовалый сын откусил сосок его 22-летней матери Ребекке Конклин во время кормления грудью. Об этом сообщает издание People.





Как оказалось, ребенок неожиданно укусил мать, когда засыпал у нее на груди. Из-за этого сосок женщины оказался практически откусанным.





«Самым странным было то, что я не чувствовала боли», — рассказала Конклин.