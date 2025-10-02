Появилось видео перестрелки в Унцукульском районе Дагестана
Перестрелку в Унцукульском районе Республики Дагестан засняли камеры наблюдения. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Запись с уличных камер показывает, как двое мужчин в тёмной одежде останавливают автомобиль и быстро выходят из салона. Они сразу достают пистолеты и начинают бежать в направлении группы людей.
Между мужчинами возникает конфликт, который мгновенно перерастает в перестрелку. Участники инцидента продолжают стрелять друг в друга, одновременно перемещаясь по территории. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.
Силовики уже разыскивают троих местных жителей 1987, 1996 и 1998 годов рождения. Оперативные сотрудники проводят мероприятия по задержанию этих лиц.
