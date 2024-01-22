Villages News: 68-летнего американца арестовали за секс с мужчиной в парке

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В США житель деревни Сент-Кэтри признал свою вину после того, как занялся в парке сексом с другим мужчиной. Об этом пишет Villages News.
На прошлой неделе 68-летний Дэвид Сэмюэл Танзи предстал перед судом округа Самтера по обвинению в непристойном поведении. Однако мужчина свою вину не признал и остался на свободе под залог 500$.
Окружной шериф Самтер рассказал, что некоторое время назад стал получать жалобы на «подозрительных людей и совершаемые ими действия» в местном парке. На обозначенной территории было решено усилить патрулирование. Так, 10 января помощник шерифа застал Дэвида Танзи во время занятия сексом с другим мужчиной в общественном месте.
Он рассказал, что Танзи, заметив правоохранителя, попытался быстро надеть штаны, но «упал на задницу». Нарушителя снова арестовали за непристойное поведение и совершение развратных действий.
Партнёром Дэвида оказался 60-летний американец Винсент Марк Робертс из города Саммерфилд. Его тоже арестовали, однако свою вину Робертс не признаёт.
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Окружной шериф Самтер рассказал, что некоторое время назад стал получать жалобы на «подозрительных людей и совершаемые ими действия» в местном парке. На обозначенной территории было решено усилить патрулирование. Так, 10 января помощник шерифа застал Дэвида Танзи во время занятия сексом с другим мужчиной в общественном месте.
Партнёром Дэвида оказался 60-летний американец Винсент Марк Робертс из города Саммерфилд. Его тоже арестовали, однако свою вину Робертс не признаёт.
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Диана Аванесян