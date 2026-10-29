Ученые в Новосибирске разработали препарат на основе спирта для лечения сердца

29 октября 2026, 04:42

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В Новосибирске разработали препарат на основе спиртов для лечения нарушений ритма сердца, который может в разы снизить стоимость терапии. Об этом ТАСС сообщил директор НМИЦ имени Мешалкина Евгений Тарасюк.