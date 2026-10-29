Ученые в Новосибирске разработали препарат на основе спирта для лечения сердца
В Новосибирске разработали препарат на основе спиртов для лечения нарушений ритма сердца, который может в разы снизить стоимость терапии. Об этом ТАСС сообщил директор НМИЦ имени Мешалкина Евгений Тарасюк.
Доклинические испытания завершены, сейчас готовится первая фаза клинических исследований. Уточняется, что лекарство представляет собой комбинацию этилового и изобутилового спиртов со стабилизатором дисульфирамом. Препарат планируют вводить в коронарный синус через баллонный катетер.
По словам замдиректора по научной работе Александра Романова, комбинация спиртов обеспечивает выраженный локальный эффект повреждения тканей, ответственных за аритмию. Первую партию препарата наработали в GMP-лаборатории на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Заявку на разрешение клинических испытаний уже направили в Минздрав. Начало первой фазы ожидается в середине ноября, а выход лекарства на рынок — в 2029–2030 годах.
Стоимость препарата оценивается примерно в 15 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас цена на используемые в аритмологии решения составляет до 300 тысяч рублей.
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