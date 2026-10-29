В Магадане при пожаре в частном доме погибли две женщины
Пожар в частном жилом доме в Магадане унёс жизни двух женщин. Об этом сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.
Возгорание произошло в доме в 3-м Транспортном переулке. Сообщение поступило в Службу спасения 28 октября — пожарные прибыли через пять минут, но им потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать огонь.
Всего в момент инцидента в горящем здании находились четыре человека. Двое мужчин сумели покинуть помещение, однако две женщины погибли. Огнеборцы обнаружили в доме их тела без признаков жизни.
Пламя повредило крышу, потолочные перекрытия, стены и мебель на площади 48 квадратных метров. В тушении участвовали 29 человек и 8 единиц техники, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Установлено, что одна из погибших ранее уже пострадала при пожаре в соседнем доме: она получила серьёзные травмы и долго лечилась. Тогда травмы получил и её гражданский муж — в этот раз мужчине удалось спастись.
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