В Магадане при пожаре в частном доме погибли две женщины

29 октября 2026, 03:45

Фото: канал в MAX «МЧС Магаданской области»/@id4909912756_gos

Пожар в частном жилом доме в Магадане унёс жизни двух женщин. Об этом сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.