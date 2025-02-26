В США преступники решили передать в тюрьму наркотики и табак при помощи пушки

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В США арестовали двух мужчин, пытавшихся передать в тюрьму наркотические вещества, выстрелив ими из пушки, сообщила телевизионная станция KKTV.
21 февраля в городе Грэнд Пэриш задержали 18-летнего Хосе Франсиско Эррере Муньоса и 19-летнего Анхеля Гонсалеса Гутьерреса. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что молодые люди собирались передать в тюрьму наркотические вещества контрабандой. Для этого они планировали использовать особую пневматическую пушку. В качестве «заряда» Пэриш и Муньоса хотели поместить внутрь партию табака на сумму 112 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей) и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов (7,8 миллиона рублей).
Работники полиции подчеркнули, что подобная пушка может выстреливать предметы на высоту более сотни метров. При помощи такого приспособления нелегальный груз с легкостью преодолел бы ограждение федеральной тюрьмы. Молодым людям предъявили обвинения в попытке пронести контрабандные товары в тюрьму и распространении метамфетамина.
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Работники полиции подчеркнули, что подобная пушка может выстреливать предметы на высоту более сотни метров. При помощи такого приспособления нелегальный груз с легкостью преодолел бы ограждение федеральной тюрьмы. Молодым людям предъявили обвинения в попытке пронести контрабандные товары в тюрьму и распространении метамфетамина.
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Ольга Енгалычева