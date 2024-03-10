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В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека

В Арканзасе открыли стрельбу на вечеринке, три человека погибли, четверо ранены
10 марта 2024, 19:49
Фото: iStock/A_N

Фото: iStock/A_N

Три человека погибли, а четверо получили ранения в результате стрельбы в городке Джонсборо, штат Арканзас, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным следствия, инцидент произошел на частной вечеринке, которая продолжалась до воскресного утра.

«Женщина и мужчина, которых подозреваемый знал, скончались от полученных огнестрельных ранений. Третья жертва была идентифицирована как подозреваемый», — сообщили полицейские.

Из четырех раненых трое, по мнению следователей, не имели никакого отношения к подозреваемому. Один из пострадавших был доставлен в больницу на скорой помощи, а трое добрались до медицинского учреждения на частных автомобилях.

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#отношения
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В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
В Салониках толпа людей напала на двух трансгендеров, арестован 21 человек
10 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Толпа молодых людей атаковала двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, пишет сайт iefimerida.gr.
В результате инцидента были задержаны 21 человек. Местные политики потребовали наказания для нападавших.

Согласно сообщению, нападение произошло 9 марта вечером. Первоначально два небинарных человека подверглись вербальной агрессии, а затем стали жертвами физической атаки со стороны группы молодых людей. Один из агрессоров подошел к одному из них и плюнул в лицо, после чего началась беспорядочная схватка.

Трансгендеры укрылись в ресторане, пока не прибыла полиция, которая арестовала 21 человека, включая 11 несовершеннолетних. Среди задержанных было 12 иностранцев и 9 граждан Греции. Лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис осудил происшествие, назвав его проявлением фашизма, расизма и общественного упадка.

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заверил, что виновные будут привлечены к ответственности перед судом. Один из пострадавших разместил заявление в социальных сетях, призвав найти всех причастных и строго наказать их.

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#полиция
#происшествие
#нападение
#человек
#заявление
#лидер
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Десятилетнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре
10 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в одном из московских автоцентров. Он хотел зарядить мобильный телефон, пока мама ожидала свою машину из техобслуживания, но вместо этого получил мощный разряд.
Зарядка для клиентов торчала из розетки. Как только мальчик дотронулся до неё, раздался сильный хлопок и его буквально отбросило в сторону. Мама тут же вызвала скорую помощь. В результате ребёнку потребовалась госпитализация, сообщает телеграм-канал SHOT. Врачи диагностировали у пострадавшего электротравму и сильный ожог кисти. Мальчик уже третий день остаётся в больнице, у него совсем не работает левая рука, которая практически парализована.

Расстроенная женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В автоцентре комментировать ситуацию отказались.

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#телефон
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Задержан житель Уссурийска, обещавший оторвать уцелевшую ногу ветерану СВО
10 марта 2024, 19:24

Фото: istockphoto/Alvaro Moreno Perez

Правоохранители Уссурийска задержали местного жителя, который оскорблял участника специальной военной операции на месте парковки для инвалидов. Хам угрожал бойцу, потерявшего ногу под Угледаром, «оторвать и вторую».
Конфликт начался, когда автовладелец поставил свою машину на место парковки для инвалидов. Участник СВО сделал ему замечание, после чего услышал множество оскорблений. Уссуриец назвал бойца мразью и пригрозил лишить его и второй конечности. Ветеран успел зафиксировать номер машины наглеца и предал инцидент огласке. Происшествием тут же заинтересовались правоохранители.

По имеющимся данным полицейские быстро вычислили грубияна и задержали его. Выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее 15 раз привлекался к ответственности за нарушения в сфере привлечения мигрантов к труду, а также за несоблюдение правил дорожного движения. У него накопилось множество неоплаченных штрафов. Теперь к ним могут добавиться две уголовные статьи — за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганство.

Боец с позывным Кипиш, уже лишившись ступни в бою под Угледаром, ползком вытащил из-под огня четверых боевых товарищей и доставил их к пункту эвакуации. Там он дождался, пока их отправили в тыл, и только после этого позволил вывезти себя самого.

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#хулиганство
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#парковки
#инцидент
#полицейские
#нарушения
#сво
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В Ленинградской области сбили беспилотник
В Тосненском районе Ленинградской области ПВО уничтожили беспилотник
10 марта 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории региона.
«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <...> Силами противовоздушной обороны объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, происшествие не привело к жертвам и разрушениям.

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#происшествие
#беспилотник
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#telegram
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В Татарстане козырек магазина рухнул из-за снега и придавил людей
10 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto/jlo Maricic

В Татарстане козырек магазина обрушился на местных жителей из-за снега. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По информации портала, козырек обрушился по всей площади магазина. На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Посетителей магазина и продавцов удалось вывести через запасной выход.

Похожий инцидент прежде произошел на Сахалине. Крыша торгового центра рухнула, не выдержав снега. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#крыша
#татарстан
#скорая помощь
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Пьяный полицейский сел за руль в Дагестане и протаранил группу людей
10 марта 2024, 17:27

Фото: iStock/rodenkoff

Пьяный сотрудник полиции сел за руль автомобиля и въехал в троих людей, которые стояли на обочине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, семейная пара и ребенок стояли на обочине и меняли колесо у собственного автомобиля. На большой скорости в них влетел полицейский, который сел за руль пьяным. Женщина погибла на месте. Мужчину и маленького ребенка госпитализировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, правонарушитель задержан.

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#женщина
#дагестан
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Два человека пострадали в результате пожара в ангаре под Петербургом
10 марта 2024, 16:50

Фото: iStock/im4e4ek

Пожар в Санкт-Петербурге охватил площадь в тысячу квадратных метров, в результате инцидента, два человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ангаре, после чего пламя быстро распространилось на ближайшую территорию. В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации огня задействовано более 20 единиц техники.

Два человека госпитализированы. Причины пожара в настоящее время не установлены. Выясняются подробности.

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#санкт-петербург
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В Петербурге полыхает мощный пожар в районе аэропорта
10 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/Distortion Media

На юге Санкт-Петербурга в районе аэропорта Путково возник серьезный пожар.
По данным сетевого издания Readovka, возгорание происходит на Волхонском шоссе.

Местные жители сообщают, что пламя и дым от пожара видны в различных частях города.

Известно, что в районе аэропорта расположена промышленная зона с множеством складских помещений.

Причина возникновения пожара на текущий момент остается неизвестной. Жители Петербурга в социальных сетях жалуются на трудности с дыханием из-за дыма, доносящегося от места возгорания.

Как уточнили в экстренных службах, горит ангар на площади 1 тыс кв м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.

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#пожар
#шоссе
#взрыв
#тэц
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#человек
#возгорание
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Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
10 марта 2024, 16:10

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, пишет информационное агентство ТАСС.
Информацию о смерти Лунтовского подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил соболезнования близким и отметил, что Лунтовский внес большой вклад в развитие банковской системы.

Прежде сообщалось, что в Москве умер бывший премьер СССР Рыжков. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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