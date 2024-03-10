В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека

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Три человека погибли, а четверо получили ранения в результате стрельбы в городке Джонсборо, штат Арканзас, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным следствия, инцидент произошел на частной вечеринке, которая продолжалась до воскресного утра.
Из четырех раненых трое, по мнению следователей, не имели никакого отношения к подозреваемому. Один из пострадавших был доставлен в больницу на скорой помощи, а трое добрались до медицинского учреждения на частных автомобилях.
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«Женщина и мужчина, которых подозреваемый знал, скончались от полученных огнестрельных ранений. Третья жертва была идентифицирована как подозреваемый», — сообщили полицейские.
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Артем Кузьмин