В США прогремел взрыв на химическом предприятии, начался крупный пожар
В американском штате Индиана произошел мощный взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает телеканал 14News.
Инцидент произошел в 14:42 по местному времени в городе Ньюбург. На территории предприятия вспыхнули химические вещества, в небе появился крупный столб дыма.
Пожарные расчеты и специалисты по борьбе с опасными веществами оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания. Кадры пожара опубликовали в Telegram-канале SHOT.
Местные власти ввели ограничительные меры, полностью перекрыв район вокруг завода и закрыв дороги для движения транспорта. Жителей близлежащих районов попросили оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и избегать приближения к опасной зоне.
Информация о пострадавших и возможной утечке химикатов не поступала.
