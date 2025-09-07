Достижения.рф

В США прогремел взрыв на химическом предприятии, начался крупный пожар

Фото: iStock/Максим Шмаков

В американском штате Индиана произошел мощный взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает телеканал 14News.



Инцидент произошел в 14:42 по местному времени в городе Ньюбург. На территории предприятия вспыхнули химические вещества, в небе появился крупный столб дыма.

Пожарные расчеты и специалисты по борьбе с опасными веществами оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания. Кадры пожара опубликовали в Telegram-канале SHOT.



Местные власти ввели ограничительные меры, полностью перекрыв район вокруг завода и закрыв дороги для движения транспорта. Жителей близлежащих районов попросили оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и избегать приближения к опасной зоне.

Информация о пострадавших и возможной утечке химикатов не поступала.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0