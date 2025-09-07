«Теплые объятия»: Акиньшина и Козловский опубликовали редкое совместное фото на отдыхе
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский опубликовали в соцсетях новое совместное фото. Пара показала, что наслаждается отдыхом.
На фото Козловский обнимает Акиньшину за плечо, стоя сзади, а его любимая светится от счастья. Комментариев к публикации они не сделали, если не считать трех «сердечек» от Оксаны.
Поклонники завалили пару комплиментами, называя их «красавчиками», которые прекрасно подходят друг другу.
Напомним, что роман между Козловским и Акиньшиной начался во время съемок фильма «Чернобыль», когда они состояли в других отношениях. Данила встречался с актрисой Ольгой Зуевой, родившей ему дочь, в то время как Оксана была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. Актриса воспитывала с ним двоих общих детей.
В 2021 году Козловский объявил о расставании с Зуевой и вскоре стал выходить в свет с Оксаной.
«Я не готов говорить, почему (ушел от Ольги). Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. (...) Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — делился Козловский.
Ранее поклонники предполагали, что с отъездом Козловского в Европу его отношения с Акиньшиной прекратились, поскольку та осталась в России. Однако в январе 2025 года эти слухи были опровергнуты. Выяснилось, что влюбленные поддерживали отношения на расстоянии.
О «воссоединении» звезд стало известно, когда они разместили в социальных сетях идентичные фотографии рядом с указателем «Лимпопо» в Африке. Фанаты поняли, что у них совместный отдых.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская