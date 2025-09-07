«Теплые объятия»: Акиньшина и Козловский опубликовали редкое совместное фото на отдыхе

07 сентября 2025, 01:40

Акиньшина выложила фото теплых объятий с Козловским на совместном отдыхе

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский опубликовали в соцсетях новое совместное фото. Пара показала, что наслаждается отдыхом.





На фото Козловский обнимает Акиньшину за плечо, стоя сзади, а его любимая светится от счастья. Комментариев к публикации они не сделали, если не считать трех «сердечек» от Оксаны.



Поклонники завалили пару комплиментами, называя их «красавчиками», которые прекрасно подходят друг другу.



Данила Козловский и Оксана Акиньшина (Фото: Instagram* @akinshok2013)

Напомним, что роман между Козловским и Акиньшиной начался во время съемок фильма «Чернобыль», когда они состояли в других отношениях. Данила встречался с актрисой Ольгой Зуевой, родившей ему дочь, в то время как Оксана была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. Актриса воспитывала с ним двоих общих детей.



В 2021 году Козловский объявил о расставании с Зуевой и вскоре стал выходить в свет с Оксаной.





«Я не готов говорить, почему (ушел от Ольги). Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. (...) Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — делился Козловский.