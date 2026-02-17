В США произошла экологическая катастрофа

17 февраля 2026, 06:31

Трамп: прорыв канализации привел к экологической катастрофе в США

Фото: iStock/PhotosbyAndy

В США случилась серьезная экологическая авария из‑за прорыва канализационной системы. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на платформе Truth Social.