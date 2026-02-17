В США произошла экологическая катастрофа
В США случилась серьезная экологическая авария из‑за прорыва канализационной системы. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на платформе Truth Social.
Инцидент случился в штате Мэриленд: обрушилась труба, в результате чего около 243 миллионов галлонов необработанных сточных вод попали в реку Потомак. По данным New York Post, ремонт повреждённого участка канализационной сети протяженностью примерно 87 километров может занять до десяти месяцев.
Трамп возложил ответственность за случившееся на губернатора штата. В своем сообщении американский лидер подчеркнул, что не позволит реке, протекающей в самом центре Вашингтона, превратиться в зону экологического бедствия из‑за некомпетентных действий местных властей.
