Житель Швеции взял жену в сексуальное рабство
В Швеции мужчину обвиняют в многолетней эксплуатации собственной жены. Как сообщает издание Mirror, на протяжении более трех лет подозреваемый принуждал супругу оказывать сексуальные услуги и продал ее как минимум 120 «клиентам».
Арест подозреваемого состоялся в октябре 2025 года. Несмотря на предъявленные обвинения, мужчина свою вину не признает. Однако следователи настаивают, что он «безжалостно эксплуатировал жену в больших масштабах». Начало судебного процесса запланировано на период после 13 марта 2026 года. В случае признания вины обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.
Фигурантами уголовного дела стали двое мужчин, которые воспользовались услугами женщины. Ситуация приобрела резонансный характер в контексте действующего шведского законодательства, которое предусматривает жесткую ответственность за организацию и покупку сексуальных услуг. При этом закон защищает самих секс‑работников, официально признавая их жертвами эксплуатации.
Читайте также: