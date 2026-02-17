Житель Швеции взял жену в сексуальное рабство

17 февраля 2026, 06:23

Mirror: житель Швеции превратил жену в секс-рабыню

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Швеции мужчину обвиняют в многолетней эксплуатации собственной жены. Как сообщает издание Mirror, на протяжении более трех лет подозреваемый принуждал супругу оказывать сексуальные услуги и продал ее как минимум 120 «клиентам».