В США произошло опасное сближение двух самолетов незадолго до посадки в аэропорту
В аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) два самолета опасно сблизились при заходе на посадку. Инцидент, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), произошел 1 июня.
Как сообщает телеканал CBS, пилот рейса авиакомпании JetBlue получил от диспетчера разрешение на посадку, после чего предупредил о приближении другого воздушного судна малого размера. На аудиозаписи переговоров диспетчер в ответ комментирует: «Этот парень сумасшедший».
По имеющейся информации, дистанция между двумя бортами сократилась до менее чем двух метров. Подробности о маршруте второго самолета — откуда он вылетел и куда следовал — не приводятся.
Благодаря профессиональным действиям сотрудника аэропорта рейс благополучно завершил посадку. Других подробностей нет.
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