В США произошло опасное сближение двух самолетов незадолго до посадки в аэропорту

05 июня 2026, 21:15

CBS: Два лайнера сблизились до расстояния менее двух метров в США

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

В аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) два самолета опасно сблизились при заходе на посадку. Инцидент, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), произошел 1 июня.