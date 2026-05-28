Пассажиров самолета стало рвать после неудачной посадки, они кричали и плакали

The Sun: при посадке в Колумбии пассажиров авиарейса Avianca стало рвать

26 мая пассажиры рейса авиакомпании Avianca пережили острый стресс при попытке приземления в аэропорту имени Антонио Нариньо в Колумбии. На борту началась паника: люди кричали, молились и плакали, пишет The Sun.





Экипаж призывал путешественников «глубоко дышать», однако плотный туман и сильный ветер помешали благополучному снижению. Очевидцы запечатлели пассажиров, которых на кадрах начало тошнить после двух неудачных заходов на посадку.



В итоге командир воздушного судна принял решение не рисковать и вернуться в аэропорт вылета. Позднее в тот же день лайнер снова вылетел в Пасто и благополучно приземлился в 14:37 по местному времени.



