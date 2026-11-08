В США пьяный автомобилист въехал в группу велосипедистов
В штате Северная Каролина произошла серьёзная авария: неподалёку от города Роли на лесной дороге автомобиль протаранил группу велосипедистов. В результате ДТП погиб 63‑летний мужчина, ещё 22 человека получили травмы, информирует CNN.
По предварительным данным, виновником стал 76‑летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, после чего врезался в велосипедистов.
Сразу после столкновения мужчина попытался скрыться с места происшествия. Проехав ещё примерно 800 метров, он съехал в кювет. В итоге водителя задержали.
Семерых пострадавших доставили в травматологические центры, остальных — в больницы. Мужчине предъявлен ряд обвинений, в том числе в вождении в нетрезвом виде и в оставлении места ДТП. Сейчас ведётся расследование обстоятельств трагедии.
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