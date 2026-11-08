В США пьяный автомобилист въехал в группу велосипедистов

08 ноября 2026, 04:53

В США автомобиль врезался в группу велосипедистов

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В штате Северная Каролина произошла серьёзная авария: неподалёку от города Роли на лесной дороге автомобиль протаранил группу велосипедистов. В результате ДТП погиб 63‑летний мужчина, ещё 22 человека получили травмы, информирует CNN.