В США работника аэропорта раздавило грузовым поддоном во время буксировки
Несчастный случай произошёл в одном из аэропортов США во время проведения погрузочно-буксировочных работ. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился 18 января в международном аэропорту Сан-Франциско. Во время транспортировки грузового поддона раздавило служебную машину 28-летнего сотрудника аэродрома Джона Брэндона Пикасо Лакаянга. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Погибший работал в Дубайском национальном агентстве авиаперевозок. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
