В Петербурге мигрант отпилил себе ногу при спиле деревьев
В Курортном районе Санкт-Петербурга мигрант отпилил себе ногу при спиле деревьев. Об этом сообщает 78.ru.
Как стало известно, гражданин Узбекистана во время работ по неосторожности отпилил себе ногу в области голени. Коллеги сразу наложили пострадавшему жгут до прибытия медиков. Инцидент произошёл в посёлке Песочный на Авиационной улице. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее стало известно, что в Москве мигранту дали пожизненное по делу о взрыве электросамоката. В результате происшествия погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
