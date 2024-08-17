В США раскрыли детали нападения ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Украина перебросила 10 000 военных для наступления на Курскую область. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на оценки западных экспертов.
Согласно статье, в наступлении на Курскую область участвовали шесть тысяч бойцов, четыре тысячи взяли на себя вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка к операции началась в начале лета. Затем украинские беспилотники наносили удары по различным целям.
Первыми удар нанесли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены направленными США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.
Ранее на Западе заявили об участии НАТО в наступлении ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог профессор Гленн Дизен сообщил, что альянс участвовал в подготовке к наступлению.
Читайте также:
Жители поселка Курской области рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом
Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском
Первыми удар нанесли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены направленными США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.
Ранее на Западе заявили об участии НАТО в наступлении ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог профессор Гленн Дизен сообщил, что альянс участвовал в подготовке к наступлению.
Читайте также:
Жители поселка Курской области рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом
Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском
Александр Климов