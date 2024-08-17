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В США раскрыли детали нападения ВСУ на Курскую область

WSJ: при нападении на Курскую область ВСУ задействовали 10 тысяч бойцов
17 августа 2024, 23:21
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина перебросила 10 000 военных для наступления на Курскую область. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на оценки западных экспертов.
Согласно статье, в наступлении на Курскую область участвовали шесть тысяч бойцов, четыре тысячи взяли на себя вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка к операции началась в начале лета. Затем украинские беспилотники наносили удары по различным целям.

Первыми удар нанесли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены направленными США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.



Ранее на Западе заявили об участии НАТО в наступлении ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог профессор Гленн Дизен сообщил, что альянс участвовал в подготовке к наступлению.

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#украина
#нато
#сша
#германия
#военные
#дрон
#курская область
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0
17 августа 2024, 23:22

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Информация о землетрясении опубликовали на сайте регионального отделения геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина эпицентра составила 6 километров.

13 августа в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Тремя днями ранее в Охотском море, к востоку от побережья Сахалина, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился на глубине 408 километров.

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#камчатка
#землетрясение
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Жители поселка Курской области рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
Жители Глушково рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
17 августа 2024, 23:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жители поселка Глушковского района Курской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост, чтобы затруднить эвакуацию местных жителей, передает РИА Новости.
«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», – рассказала жительница поселка Глушково.

Ее муж сообщил, что ракеты пролетали буквально над их головами.

«Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», – добавил местный житель.

Отмечается, что в связи высокой опасностью процесс эвакуации под контроль взяли военнослужащие.

Ранее украинская армия предприняла попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По данным Минобороны РФ, вечером в субботу 17 августа подразделения ПВО уничтожили украинский беспилотник над регионом.

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#украина
#всу
#курская область
#эвакуация
#военные
#бпла
#минобороны рф
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Массовая драка несовершеннолетних произошла в Москве
17 августа 2024, 23:06

Фото: IStock/artolympic

В субботу, 17 августа, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Братиславской улице. В драке участвовало большое количество подростков. По предварительной информации, между группой граждан произошло столкновение, которые привело к драке. Несколько человек, участвовавших в потасовке, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве суд арестовал четырех человек, участвовавших в массовой драке на Медынской улице, в ходе которой прозвучали выстрелы.

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#москва
#полиция
#подростки
#драка
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14 тысяч британцев требуют выплат из-за осложнений после вакцин от COVID-19
Telegraph: 14 тысяч британцев требуют выплат из-за последствий вакцин от COVID
17 августа 2024, 22:33

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Порядка 14 тысяч британцев требуют от властей выплат из-за последствий для здоровья, которые вызвали вакцины против COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой данные от правительства.
«Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID», — заявляется в статье.
По данным издания, власти отклонили более 5,5 тысяч заявлений, в 519 случаях обращения даже не стали рассматривать. Около 1 тысячи британцев стали требовать пересмотра дела, но получить выплату в итоге удалось лишь 12 из них.

Сообщается, что на сегодняшний день получить выплату за осложнения от вакцины против коронавируса смогли лишь 175 человек, она составляет 120 000 фунтов.

Издание отмечает, что 97% обращений, по которым были проведены выплаты, связаны с последствиями вакцины от фармкомпании AstraZeneca. Основные осложнения из них — инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич.

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#инсульт
#вакцины
#выплаты
#обращения
#человек
#опасность
#коронавирус
#вакцина
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Мошенник под видом губернатора Петербурга обманул 88-летнего ученого на 2,3 млн
17 августа 2024, 21:45

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга обманул 88-летнего ученого из Федерального исследовательского центра РАН на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка». Пожилого ведущего научного сотрудника убедили, что из бюджета города украли большие деньги, а переводы проводили через его счета, говорится в материале
По данным издания, пенсионер снял 2 миллиона 320 тысяч рублей и отдал их курьеру, который якобы должен был положить их на «безопасный счет».

Сообщается, что в правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело о мошенничестве и задержали 27-летнего безработного подозреваемого из поселка под Новосибирском.

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#мошенники
#уголовное дело
#пенсионер
#платформа
#счёт
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В Хорватии разыскивают трёх украинцев, сжёгших 35 яхт в порту Медулина
17 августа 2024, 20:33

Фото: iStock/BogdanV

Правоохранительные органы Хорватии объявили в розыск трёх украинцев, которые закидали яхты в порту города Медулин «коктейлями Молотова» и сожгли 35 катеров. Об этом сообщает издание «Балканский обозреватель».
Отмечается, что в мае этого года трое граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет приехали в Хорватию из Польши. Они припарковали свой автомобиль недалеко от Медулина и отправились в сторону морской части города. После один из них аккуратно зашёл через ограждение в порту и бросил бутылку с зажигательной смесью на палубу яхты. Она сразу же загорелась, а затем огонь перекинулся на стоящие рядом 34 катера.

В результате 22 яхты сгорели полностью, остальные были повреждены. Общий ущерб оценивается в порядка двух миллионов евро.

Украинцам удалось скрыться из страны, после чего их объявили в международный розыск.

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Одинцовское шапито: женщина в маске клоуна закошмарила жителей элитной многоэтажки

В Йошкар-Оле грабитель с пистолетом совершил налёт на аптеку и украл аскорбинки
#хорватия
#украина
#поджог
#яхты
#пожар
#полиция
#розыск
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В пригороде Анапы вспыхнул лесной пожар
МЧС РФ: под Анапой вспыхнул лесной пожар площадью 0,5 гектара
17 августа 2024, 19:38

Фото: iStock/Олег Копьёв

В пригороде Анапы горит лесная подстилка на площади пять тысяч квадратных метров. Об сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что возгорание произошло в районе посёлка Сукко. К тушению привлечены 41 пожарный и 14 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и МЧС России.

Накануне сообщалось об ударе ВСУ по торговому центру в Донецке. В результате прилёта вспыхнул пожар. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, однако здание было полностью уничтожено огнём. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оно не подлежит восстановлению.

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#мчс
#анапа
#пожар
#лесные пожары
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Одинцовское шапито: женщина в маске клоуна закошмарила жителей элитной многоэтажки
В Одинцове женщина в маске клоуна кошмарит соседей элитной многоэтажки
17 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/Elena Perova

В Одинцове женщина в маске клоуна терроризирует жителей элитной многоэтажки. Об истории из Подмосковья рассказал Telegram-канал Mash.
Пострадавшие сообщают, что женщина творит странности ещё с нулевых. В то время она изгоняла нелегальных мигрантов из Молдавии. Те времена прошли, но пыл дамы не утих. Теперь она перешла на жителей Подмосковья.

По словам местных, женщина надевает маску клоуна и начинает распылять из баллончика краску на камеры видеонаблюдения в подъезде элитного дома, разрисовывает двери соседей, меняет замки на общих подъездных дверях, развешивает свою обнажённые фото и многое другое.

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Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой

Пощадил только одну: Недовольный дележкой наследства мужчина расправился с семьей брата
#одинцово
#подмосковье
#дебошир
#хулиганство
#пострадавшие
#камеры
#женщина
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Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой
Жительницу Казани обвинили в принуждении пятилетней дочки к сексу с сожителем
17 августа 2024, 19:19

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Жительница Казани пытается склонить к интиму свою пятилетнюю дочь. Об этом рассказала бабушка ребенка, передает Телеграм-канал Mash Iptash.
Длительное время мать не интересовалась ребенком, и воспитанием занималась бабушка, проживающая в Кемеровской области. Недавно горе-мать объявилась и увезла девочку в Казань, где живёт с приезжим из Таджикистана. При очередной встрече с бабушкой малышка рассказала, что мужчина пристаёт к ней, трогает, целует, снимает на камеру, а мать этому потворствует. Кроме того, саму девочку мать избивала и кормила мылом.

В телефоне женщины обнаружили снимки дочери, которые якобы отправлялись другим людям. Однако насилия над ребенком медики не зафиксировали.

Увезти внучку в Кемеровскую область обратившейся к изданию бабушке не позволяют, поскольку мать пишет заявления о похищении. Как заявляет женщина, мать пытается сделать из девочки психически больную, чтобы ее рассказам больше не верили.

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#женщина
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#женщины
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#казань
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