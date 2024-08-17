Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском

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Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Потери ВСУ особенно значительны, пишут авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений. Они вооружены западной техникой, а именно, дефицитными танками Challenger 2, Т-80 и Leopard.
В материале уточняется, что потери Украины в ходе этой операции на Курском направлении могут сильно повлиять на положение ВСУ в конфликте.
Днём ранее Минобороны России сообщило, что на Курском направлении с момента атаки ВСУ 6 августа погибли 2860 украинских военных.
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В материале уточняется, что потери Украины в ходе этой операции на Курском направлении могут сильно повлиять на положение ВСУ в конфликте.
Днём ранее Минобороны России сообщило, что на Курском направлении с момента атаки ВСУ 6 августа погибли 2860 украинских военных.
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Анастасия Чинкова