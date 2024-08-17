В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Бойцы ВС РФ в Курской области уничтожили ДРГ с украинским флагом, которая пыталась прорваться в одно из сел для съемки «тик-токов» с «медийной перемогой». Об этом пишет телеграм-канал Readovka, прикрепляя видео с поверженными боевиками ВСУ. Диверсанты рассчитывают при помощи видеозаписей с установкой флагов навести панику среди населения, говорится в сообщении.
По данным издания, такую же группу российские бойцы выловили и на границе в Белгородской области. Сообщается, что у боевиков также нашли украинский флаг, при помощи видео с которым они рассчитывали заявить о «захвате» ближайшего села.
Ранее военный журнал Military Watch сообщал, что Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Количество погибших и раненых у ВСУ особенно значительно, писали авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений.
Читайте также:
Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском
«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
ВСУ усыпают минами села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию
Данил Пономарев