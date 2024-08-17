Жители поселка Курской области рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации

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Жители поселка Глушковского района Курской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост, чтобы затруднить эвакуацию местных жителей, передает РИА Новости.
«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», – рассказала жительница поселка Глушково.
Ее муж сообщил, что ракеты пролетали буквально над их головами.
«Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», – добавил местный житель.
Отмечается, что в связи высокой опасностью процесс эвакуации под контроль взяли военнослужащие.
Ранее украинская армия предприняла попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По данным Минобороны РФ, вечером в субботу 17 августа подразделения ПВО уничтожили украинский беспилотник над регионом.
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Александр Климов