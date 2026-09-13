В США родился питон с двумя головами

13 сентября 2026, 19:12

Jam Press: Питон с двумя головами родился в Орегоне в США

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В городе Юджин (штат Орегон, США) у заводчиков Джастина Стюарта и Кари Джексон вылупился королевский питон с двумя головами. Об этом сообщает Jam Press.