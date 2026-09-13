В США родился питон с двумя головами
В городе Юджин (штат Орегон, США) у заводчиков Джастина Стюарта и Кари Джексон вылупился королевский питон с двумя головами. Об этом сообщает Jam Press.
Необычная рептилия появилась на свет 19 августа. По словам Стюарта, первым он заметил два носа, торчащих из одного яйца. Сначала заводчик предположил, что это близнецы, однако затем увидел двухголовую змею. Стюарт и Джексон занимаются разведением рептилий уже пять лет, но с подобным случаем столкнулись впервые.
Обе головы способны самостоятельно двигаться, пить воду, высовывать язык и реагировать на прикосновения. Заводчики отмечают, что признаков боли у змеи нет. Сейчас детеныш завершает первую линьку, его вес составляет около 70 граммов, а длина — примерно 18-20 сантиметров. У рептилии есть небольшая выпуклость в месте соединения двух шей, а челюсть левой головы слегка искривлена. Заводчики записались на прием к ветеринару, чтобы сделать снимки и изучить необычную внутреннюю анатомию животного.
Состояние, известное как бицефалия или дицефалия, возникает, когда эмбрион начинает делиться на однояйцевых близнецов, но не разделяется полностью. В результате у животного две головы и два мозга, которые делят одно тело. Это может вызывать серьезные проблемы с движением, координацией и питанием. Часто такие животные живут недолго.
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