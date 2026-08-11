Питон проглотил опоссума во дворе частного дома
CBS News: Питон проглотил опоссума в США
В американском штате Нью-Джерси местная жительница Лесли Дейли обнаружила на территории своего частного домовладения крупного темного тигрового питона с заметно раздутым брюхом. Об этом стало известно 11 августа.
Как сообщает CBS News, необычная встреча произошла во время поливки цветов — рептилия проползла мимо женщины в сторону сарая. Дейли незамедлительно вызвала профессиональных отловщиков.
К моменту их прибытия змея успела укрыться под постройкой, поэтому специалистам пришлось частично демонтировать настил, чтобы извлечь хищника. Процесс поимки попал на видео.
«Очевидно, это был огромный стресс для него», — отметили врачи.Доставленного питона обследовали ветеринары: длина рептилии составила 2,5 метра, вес — 18 килограммов. Рентгеновский снимок показал, что незадолго до поимки змея проглотила целого опоссума. Специалисты полагают, что питон был домашним любимцем, которого хозяева намеренно отпустили на волю. В настоящее время животное передали сертифицированному специалисту по рептилиям.