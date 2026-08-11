Питон проглотил опоссума во дворе частного дома

11 августа 2026, 11:37

CBS News: Питон проглотил опоссума в США

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

В американском штате Нью-Джерси местная жительница Лесли Дейли обнаружила на территории своего частного домовладения крупного темного тигрового питона с заметно раздутым брюхом. Об этом стало известно 11 августа.





Как сообщает CBS News, необычная встреча произошла во время поливки цветов — рептилия проползла мимо женщины в сторону сарая. Дейли незамедлительно вызвала профессиональных отловщиков.



К моменту их прибытия змея успела укрыться под постройкой, поэтому специалистам пришлось частично демонтировать настил, чтобы извлечь хищника. Процесс поимки попал на видео.





«Очевидно, это был огромный стресс для него», — отметили врачи.