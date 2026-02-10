В США самолет совершил аварийную посадку на дорогу и протаранил три автомобиля
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную дорогу в американском штате Джорджия. Об инциденте сообщил телеканал Fox 5 Atlanta.
Происшествие произошло 9 февраля с самолетом Hawker Beechcraft, на борту которого находились пилот и стажер. Воздушное судно вылетело из аэропорта имени Ли Гилмера в городе Гейнсвилл, однако вскоре экипаж экстренно посадил его на трассу Браунс Бридж Роуд.
В итоге самолет столкнулся с тремя автомобилями. По словам пилота Томаса Роджерса, причиной стал отказ двигателя. Он отметил, что экипаж пытался вернуться в аэропорт и действовал по инструкции, но быстро понял, что это невозможно.
В результате происшествия пострадали два человека — их госпитализировали с легкими травмами. При посадке у самолета также оторвался топливный бак и врезался в заднюю часть внедорожника, временно перекрыв движение на дороге.
