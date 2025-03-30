Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

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По словам капитана затонувшего в Хургаде батискафа, он покинул судно последним. Об этом сообщает портал Al-Masry al-Youm.
«Я был последним, кто покинул батискаф...» — цитируются в сообщении слова капитана.
Как пояснил мужчина, он покинул судно в тот момент, когда видимость внутри стала нулевой. К тому же вода попала в батискаф еще до его отплытия.
Портал пишет, что капитан регулярно требовал от руководства увеличить численность экипажа и провести техосмотр батискафа. Как оказалось, никаких мер ответственные за судно не принимали.
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Иван Мусатов