25 ноября 2026, 05:46

SHOT: В американском Луисвилле самолёт Beech A36 Bonanza упал на улицу в жилом районе

Фото: iStock/Ryan Fletcher

В американском Луисвилле одномоторный самолёт Beech A36 Bonanza упал на улицу в жилом районе. Момент крушения попал на камеру, сообщает Telegram-канал SHOT.