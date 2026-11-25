В США самолёт рухнул на улицу в жилом районе, есть пострадавшие
В американском Луисвилле одномоторный самолёт Beech A36 Bonanza упал на улицу в жилом районе. Момент крушения попал на камеру, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, самолёт заходил на посадку на взлётно-посадочную полосу № 6, но не долетел до неё. Пилот доложил диспетчерам об отказе двигателя и предупредил, что не сможет дотянуть до аэродрома. Он пояснил, что постарается избежать столкновения с домами, в сторону которых направлялся самолёт. В результате воздушное судно задело деревья и рухнуло на улицу.
На борту находились пилот, пассажир и собака. Обоих мужчин госпитализировали: один получил опасные для жизни травмы, второй — серьёзные повреждения. Собаку передали местной службе по защите животных. Сведений о пострадавших местных жителях или о разрушениях их домов не поступало.
Читайте также: