Три легковушки и маршрутка столкнулись в Подмосковье, есть погибшие
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса произошло утром 31 мая в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, около 09:20 на 93-м километре автодороги А-107 ММК автомобиль Toyota, двигавшийся по обочине, столкнулся с попутным автомобилем Ford.
После удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia и маршрутным автобусом. В результате аварии автобус опрокинулся.
В полиции сообщили, что в результате ДТП один пассажир маршрутного транспорта погиб. Ещё восемь человек обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
