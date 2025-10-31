Смертельное ДТП в Орловской области: детали

31 октября 2025, 22:58

В смертельном ДТП в Орловской области погибли шесть человек

Фото: istockphoto/GummyBone

Масштабная авария в Орловской области унесла жизни шести человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс‑службу УМВД региона 31 октября.