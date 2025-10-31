Смертельное ДТП в Орловской области: детали
В смертельном ДТП в Орловской области погибли шесть человек
Масштабная авария в Орловской области унесла жизни шести человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс‑службу УМВД региона 31 октября.
По данным ведомства, на трассе Орёл — Тамбов в Свердловском районе микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим щебень, после чего грузовик врезался в легковушку. Среди погибших — ребёнок.
На месте работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее также сообщалось, что в Москве автомобиль насмерть сбил ребёнка на глазах у его сестры.
