Смертельное ДТП в Орловской области: детали

В смертельном ДТП в Орловской области погибли шесть человек
Масштабная авария в Орловской области унесла жизни шести человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс‑службу УМВД региона 31 октября.



По данным ведомства, на трассе Орёл — Тамбов в Свердловском районе микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим щебень, после чего грузовик врезался в легковушку. Среди погибших — ребёнок.

На месте работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

