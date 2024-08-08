«Смерти и неудачи»: Хирург рассказал, можно ли гарантировать успех пластической операции

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Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вновь появилась на публике после девяти операций на нос. На фоне аутоиммунного заболевания у пациентки произошло разрушение тканей. Пластический хирург Казьминой рассказал, что девушка обратилась к нему с отсутствием хрящевого отдела данной части лица.
«Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — сказал он и отметил, что Казьмина до этого делала операции у других врачей, который потерпели неудачу.
Пластическая хирургия стала привычной процедурой в современном обществе. Но, так или иначе, каждый, думающий использовать такие возможности, задумывается о рисках и последствиях. Для этого изучает всевозможную литературу, советуется с выбранными хирургами — тщательно подходит к вопросу, что является, по словам специалистов, целомудренным и правильным.
Доктор медицинских наук, пластический хирург, лауреат государственной премии Иван Воздвиженский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тема пластических операций и их влияния на организм человека избита, и на вопрос о безопасности нет однозначного краткого ответа.
«Тут за один раз не ответишь, потому что здесь всегда учитываются индивидуальные особенности каждого человека», — сказал эксперт.
Он также отметил, что в практике врачей бывают неудачные попытки, спрогнозировать которые невозможно.
«Да, есть смерти, есть осложнения, есть неудачи и недоговоренности. Все это есть. Надо быть готовым к тому, что вы едете на машине и можете попасть в аварию независимо от того, что правила соблюдаете или не соблюдаете», — заявил собеседник.
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Анастасия Бондарева