Это просто дорогая моча: в чем риск капельниц с витаминами

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В России набирают популярность витаминные капельницы, которые обещают улучшение здоровья, омоложение и повышение иммунитета. Однако, как предупреждают эксперты, эти процедуры могут быть не только бесполезными, но и опасными, передает Lenta.ru.
По словам диетолога Алексея Кабанова, реклама капельниц часто преувеличивает их эффекты.
Витаминные капельницы, ставшие модными после рекламы зарубежных звезд, таких как Мадонна и Гвинет Пэлтроу, активно предлагаются в России. Они обещают быстрое восполнение дефицита витаминов и улучшение состояния здоровья. Однако, как поясняет терапевт Светлана Каневская, это не всегда безопасно.
Витаминные капельницы, часто содержащие витамины С, В, магний и кальций, могут вызвать переизбыток этих веществ в организме, что может привести к образованию камней в почках или аллергическим реакциям.
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«Это то же самое, что сильно злоупотреблять алкоголем и потом каждый раз при похмелье ложиться "прокапаться". Регулярное использование капельниц может нанести организму серьезный вред», — отмечает специалист.
Витаминные капельницы, ставшие модными после рекламы зарубежных звезд, таких как Мадонна и Гвинет Пэлтроу, активно предлагаются в России. Они обещают быстрое восполнение дефицита витаминов и улучшение состояния здоровья. Однако, как поясняет терапевт Светлана Каневская, это не всегда безопасно.
«Внутривенные инфузии витаминов могут нарушить уровень электролитов и вызвать серьезные нарушения, включая сердечные аритмии», — предупреждает врач.
Витаминные капельницы, часто содержащие витамины С, В, магний и кальций, могут вызвать переизбыток этих веществ в организме, что может привести к образованию камней в почках или аллергическим реакциям.
«Если организму хватает витаминов, их избыток просто переработается почками и выведется из организма. В итоге вы получаете очень дорогую мочу»? — подчеркивает врач-диетолог Эмили Берч.Альтернатива капельницам — правильное питание и здоровый образ жизни.
«Ни капельницы, ни прочие добавки не могут заменить сбалансированное питание и здоровые привычки», — заключает Каневская.
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Елена Перлова