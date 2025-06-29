В США собака вернулась к хозяевам спустя четыре года после исчезновения
В Майами произошла удивительная история — собака по кличке Сахарок вернулась к своим хозяевам спустя четыре года после исчезновения. Об этом сообщает телестанция WPLG.
Хвостатый сбежал из дома в 2021 году. После долгих поисков семья потеряла надежду найти любимого питомца. Однажды хозяевам позвонил незнакомец, который рассказал, что собаку сбила машина.
Через несколько лет поступил звонок из приюта, где «ожившего» питомца оставил человек, пожелавший остаться анонимным. У собаки обнаружили болезни сердца и почек, она сильно похудела. По словам хозяев, они рады воссоединению с четвероногим другом и готовы о нем заботиться.
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